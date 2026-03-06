市販化への期待の声に応え、米国製2モデルを日本発売へ！ アキュラ・インテグラ・タイプS（米国仕様）｜Acura Integra Type S (US spec) 今回の導入は、国交省が新たに創設した米国製乗用車に関する認定制度を活用したもの。米国で生産されている魅力的なモデルを日本に導入することで、ホンダは日本ユーザーの多様なニーズに応えるラインナップの拡充を図る。両モデルはホンダの米国における四輪開発・生産