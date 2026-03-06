2025年12月、長泉町の住宅で夫婦が縛られ現金が奪われた強盗致傷事件で、警察は5日18歳の男を逮捕しました。この事件での逮捕者は8人目です。強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕されたのは、神奈川県に住む18歳の とび職の男です。この事件は2025年12月長泉町納米里の住宅で、就寝中の80代の夫婦が口や手足をテープなどで縛られてけがをし現金およそ1000万円が奪われたものです。警察によりますと、逮捕された男はすでに逮捕さ