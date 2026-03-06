任期満了に伴う2026年9月の熱海市長選挙に現職の斉藤栄さんが6期目を目指し、5日立候補の意思を表明しました。（斉藤市長）「伊豆山の復旧復興はまだ道半ばだと認識。観光経済の活性化については昨年宿泊税と熱海観光局がスタートしたばかりで本格稼働はこれから。」5日の市議会で斉藤さんはこの4年間の取り組みを振り返り、これらの課題に取り組むため今後も市政を担う意欲を示しました。斉藤さんは東京都出身で現在62歳。