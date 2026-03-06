長野県内の今年1月の有効求人倍率は1.25倍で前の月と同じ水準が続いています。長野労働局によりますと、県内の今年1月の有効求人倍率は1.25倍で前の月と同じ水準になりました。産業別の新規求人数は製造業が前の年の同じ月を11.0パーセント上回ったほか、情報通信業で32.7パーセント運送業、郵便業で17.6パーセント、卸売業、小売業で7.0パーセント上昇しました。また1月の新規求職者数は7823人で前の年の