子どもに本を読み聞かせる──シンプルに見えて、実は最も続けることが難しい家庭習慣のひとつだ。全国調査（※１）では、子どもの成長とともに読み聞かせを続けられる家庭は１割まで減少することが示されている。忙しさ、時間不足、苦手意識。理由はさまざまだが、この「できなさ」はもはや個々の家庭の努力だけでは解決できない構造的な問題でもある。一方で、読書習慣は語彙力に20〜40点以上の差を生むとも言われる。（※２）「