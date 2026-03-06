11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！最近、ディズニーやMARVEL、STARWARSのPOPUP STOREが様々なところで期間限定オープンしています。定期的に開催していたり、長期でオープンしていたりするので、そこまで商品の入れ