漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が6日、自身のXを更新。人気漫画『遊☆戯☆王』に登場するブラック・マジシャン・ガールのイラストを投稿した。【画像】ポーズやばい！ぶくぶ先生が描いた『遊戯王』ブラマジのイラスト最近発売されたカードゲーム『遊戯王』の新パックにて「黒魔導のカーテン」が登場し、その絵柄にはブラック・マジシャン・ガールが描かれていることから、ファンの間で話題になって