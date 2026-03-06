タレント・起業家の小島瑠璃子が、期間限定のお茶専門店を成功させ、亡き夫の一周忌を迎える心境を語る場面があった。【映像】こじるり、亡き夫との息子2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学し、結婚と出産をするも、2025年2月に夫が死去。同年10月に個人事務所を立ち上げて2年半ぶ