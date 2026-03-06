富山市の性風俗営業が禁止されている地域で、メンズエステ店を営み性的なサービスを提供したなどとされる富山大学の元准教授の裁判で、検察側は元准教授の男に懲役4年、罰金10万円を求刑しました。風営法違反などの罪に問われているのは、富山大学の元准教授滝谷弘被告（50）です。起訴状によりますと滝谷被告は、既に有罪判決を受けている店長ら2人とともに、去年1月から5月にかけて店舗型の性風俗営業が禁止されている富山