9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会の組織委員会は6日、テニスとスカッシュを組み合わせたラケットスポーツ「パデル」を正式競技に追加すると発表した。アジア・オリンピック評議会（OCA）からの要請を受けたもので、実施される競技数は43に増える。発表によると、実施に関しては、準備や運営の責任は全て国際競技団体が担うとしている。組織委の支援は最小限のものとし、費用は国際競技団体が負担する。組織委は当初、追加