ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表「侍ジャパン」は、６日午後７時から、１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）で台湾との初戦に臨む。初戦の先発予定は、昨年の米大リーグ・ワールドシリーズＭＶＰの山本由伸投手（２７）（米ドジャース）。前回大会ＭＶＰの大谷翔平選手（３１）（同）などメジャー組は歴代最多の８人が選出されてお