サッカー元日本代表で投資家の本田圭佑（39）が率いる投資ファンド「X＆KSK」と、世界的DJで投資家のスティーブ・アオキ（48）が設立した「AokiLabs2号ファンド」の戦略的パートナーシップに関する記者会見が6日、都内のホテルで開催された。投資を始めて約10年の本田は日本初のデカコーン（評価額1兆円規模のスタートアップ）創出を掲げて24年2月に「X＆KSK」を創業。「有名人の投資に関して僕なりの考えをシェアさせてもらい