元ビートルズで歌手、ドラマーのリンゴ・スター（８５）がニューアルバム「ロング・ロング・ロード」を４月２４日にリリースすることが６日、分かった。昨年１月にリリースした「ルック・アップ」に続くカントリー・アルバム第２弾で、サラ・ジャローズとモリー・タトルが参加したシングル「イッツ・ビーン・トゥー・ロング」が先行リリースされた。今作はＴ・ボーン・バーネットがプロデュース（ダニエル・タシアンとブルース