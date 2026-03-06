元サッカーイングランド代表で米プロサッカーリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカム氏（50）と妻でファッションデザイナーのビクトリアさん夫妻（51）が4日、一方的に絶縁を言い渡された長男ブルックリン氏の誕生日を祝福した。デビッド氏は自身のインスタグラムのストーリーに、プールで撮影した懐かしい子ども時代の親子3ショット写真を投稿。涙目の顔の絵文字とともに「今日で27歳」と記して