スリーピースバンド、Fish and Lipsが6日までに公式サイトを更新。6月をもって活動終了することを発表した。公式サイトでは「Fish and Lipsより大切なお知らせ」とし「いつもFish and Lipsを応援していただきありがとうございます。このたび、Fish and Lipsは2026年6月をもちまして活動終了することとなりました。突然の報告になってしまい申し訳ありません」と解散を発表した。続けて「今後のバンドについて話し合いを重ねていっ