「りくりゅう」ペア“高級外車”での2ショットに反響あり！熱狂に包まれながら閉幕した、「ミラノ・コルティナ冬季五輪」。フィギュアスケートのペア種目で見事金メダルの快挙を成し遂げた三浦璃来選手と木原龍一選手、愛称「りくりゅう」ペアがもたらした感動の余韻は、今なお日本中を温かく包み込んでいます。【画像】超カッコイイ！「りくりゅう」ペア“高級外車”での「2ショット」を画像で見る！そんな歴史的偉業を達成