私（ノグチスミレ）は夫・カズヤの転勤に伴い、小3の息子・ケントを連れて引っ越しました。新しい住まいはいくつもの棟が並ぶ大規模な団地です。わが家は引っ越し早々に子ども会会長のサクマさんや、自治会会長カイダさんの訪問を受けました。そして子どもがいる世帯の親は、子どもが小学生のうちに少なくとも1回は子ども会か自治会の役員をやらなければいけないことを知ったのです。これは思いがけずはじまった、私の役員奮闘記で