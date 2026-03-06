選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が大阪市で開かれ、四国地区代表、高松市の英明の初戦は、山口県の高川学園に決まりました。 組み合わせ抽選会は、午前9時から大阪市北区で開かれました。 （英明池田隼人主将）「英明高校28番です」 四国地区代表の英明は、大会5日目の第2試合で、中国地区代表の高川学園と対戦します。英明がセンバツに出場するのは3年ぶり4回目で、堅い守りと接戦での勝負強さが特徴的なチームで