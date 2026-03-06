日本銀行岡山支店は、先月の岡山県の景気状況について、「緩やかな回復を続けている」と判断を据え置きました。また、緊迫する中東情勢が及ぼす影響を注視しているとしています。 （日本銀行岡山支店石崎寛憲支店長）「企業、それから家計とも前向きな支出が続いているということで、県内経済は緩やかな回復を続けていると」 日銀岡山支店によりますと、「個人消費」は物価上昇の影響を受け食料品や衣料品などで節約志向が見ら