3月6日午前、浜松市中央区の交差点で車と高齢女性が乗った電動車いすが衝突する事故があり、高齢女性が重体の模様です。 警察の発表によりますと、6日午前8時ごろ、浜松市中央区大人見町の交差点で、右折しようとした車と電動車いすが衝突しました。この事故で電動車いすに乗っていた90代の女性が頭などを打ち、病院に運ばれましたが重体の模様です。 警察は車を運転していた浜松市中央区古人見町の会社役員の女(69)を過失運転傷