＜アスタラ・チリクラシック初日◇5日◇プリンス・オブ・ウェールズCC（チリ）◇7134ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】竹ぼうきをブンブン振る石川遼石川遼は5バーディ・2ボギーの「68」をマーク。首位と4打差の3アンダー・25位タイ発進を決めた。杉浦悠太は1アンダー・58位タイ。大西魁斗は2オーバー・117位タイと大きく出遅れた。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5700