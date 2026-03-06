フリーアナウンサーの中川安奈が自身のインスタグラムを更新。「えんじょいゴルフ 楽しすぎるメンバーと」「なんかずっと笑ってたw」と、ラウンドを大いに楽しんだことを投稿した。【動画】ショット後に「照れてくねくね」する中川安奈この日の中川のウェアは白の長袖トップスに白のミニスカート。少し広めのベルトラインが印象を引き締めている。3月の肌寒さを感じさせない爽やかなコーディネートだ。ゴルフについては「筋トレを