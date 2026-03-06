俳優の竹内涼真（32）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。筋トレについて語った。現在、ミュージカルに挑戦中の竹内。同番組で、稽古場でのオフショットが紹介されると、番組MCの博多大吉は「上着脱いだ時の肉体美！何？ホントもう」と絶賛。相方の博多華丸は「分かっててタンクトップですね」と笑いを誘った。しかし竹内は「トレーニングもしてます」とサラリ。「トレーニングは、ストレスとかイライラと