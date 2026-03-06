モータースポーツの最高峰、F1™が6日、オーストラリアで開幕しました。日本の技術力にも注目です。開幕戦が行われるオーストラリアは、開幕前日の5日からファンが詰めかけ、熱気にあふれていました。2026年から電気モーターの比率が上がり、環境に優しいサステナブル燃料で行われる“新しいF1”として注目される中、迎える開幕戦。マクラーレンやフェラーリなどの強豪を始め、アストンマーティンは2026年からエンジンを含む