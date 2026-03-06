侍ジャパン公式マスコット・応援侍たまべヱの公式Xが6日、更新され、東京ドーム球場内・外でのグリーティング出演を見送ることを発表した。【動画】「中毒過ぎてヤバい」反響を呼んでいる稲葉浩志カバーの「タッチ」投稿では「【たまべヱをいつも応援してくださるファンの皆様へ】」と書き出し、「この度、『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 東京プール presented by dip』におきまして、誠に残念ながら東京ドーム球場内・外での