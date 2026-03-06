【エルサレム、イスタンブール共同】イスラエル軍は5日、対イラン軍事作戦に関し、イランの防空システムの約8割を破壊し、上空での制空権をほぼ掌握したと主張した。ザミール参謀総長は動画声明で、イランによる弾道ミサイル発射を抑え込むことに成功したとし「さらに驚くべき行動を取る」と述べた。詳細は説明しなかった。イランの首都テヘラン東部では5日夜、激しいミサイル攻撃があった。被害の程度は不明。イスラエル軍