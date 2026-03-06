俳優の内山理名（44）が5日、自身のインスタグラムを更新。わが子の姿が“チラリ”と写り込んだ写真を添え、近況を報告した。【写真】「元気にすくすく育っていて、毎日の変化が楽しみですね」内山理名が紹介したわが子の“近影”※5、6枚目内山は2021年11月21日に、俳優・吉田栄作（57）との結婚をそれぞれのインスタを通じて発表。25年9月に第1子誕生が報告された。この日の投稿では「3月は春の息吹を感じ好きな季節 最