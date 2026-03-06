アメリカのトランプ大統領は、不法移民対策を担当していたノーム国土安全保障長官を更迭すると発表しました。トランプ大統領は5日、SNSでノーム長官の更迭を発表し、新設する西半球の安全保障に関する特使に就任することを明らかにしました。第2次トランプ政権で閣僚の解任は初めてで、後任には上院共和党議員のマークウェイン・マリン氏が就く予定です。ノーム長官は強引な手法で不法移民の取り締まりに反発が高まっていました。