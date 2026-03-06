福島地裁郡山支部福島、山形両県で交流サイト（SNS）を通じて知り合った10〜20代の5人の自殺を手伝ったなどとして、自殺ほう助や未成年者誘拐などの罪に問われた福島市の無職岸波弘樹被告（37）に福島地裁郡山支部は6日、懲役5年（求刑懲役6年）の判決を言い渡した。一連の事件では、うち4人が死亡している。下山洋司裁判長は判決理由で、「希望者は手伝ってでもさせた方がその人のため」との信念で、SNSで知り合っただけの5人