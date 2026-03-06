【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝福井浩介】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは５日、コルティナダンペッツォで車いすカーリング混合ダブルスが行われ、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）は１次リーグ第３戦で韓国ペアに０―９で敗れ、通算１勝２敗となった。「１点も取れなかったゲームは初めて」中島によれば「１点も取れなかったゲームは初めて」という。第１エンドから韓国に６連続スチールを許し、０