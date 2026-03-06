◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会2年ぶり8度目出場の近江（滋賀）は第4日の第2試合で、2年連続7度目出場の大垣日大（岐阜）との対戦が決まった。甲子園で初めて指揮を執る小森博之監督（42）は「大垣日大とは毎年練習試合を組んでいる。よく知っている間柄。でも勝ったことはあまりない。昨年の3月の練習試合も負けている」と対戦決定に気持ちを引き締めた。古戦場の関ヶ原を挟んで、車で40分ほど