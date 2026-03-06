3月19日に開幕する春のセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会が行われ、東海3県から出場するチームの対戦カードが決まりました。愛知の中京大中京は大会初日に登場し、第2試合で徳島の阿南光と対戦します。2年連続の出場となる岐阜の大垣日大は、大会4日目・第2試合で滋賀の近江とぶつかります。三重高校は大会5日目・第3試合で栃木の佐野日大との対戦が決まりました。今大会では高校野球で初めて指名打者制が