AKB48の川村結衣（19）と水島美結（22）が6日、都内で、ニッポンエールプロジェクト協議会第7弾「北海道酪農応援」新商品発表会に登壇した。ニッポンエールプロジェクトとは、JA全農とメーカー、販売先が協力して国産畜産物のPRキャンペーン等を展開し、商品を通して産地を応援する活動。2人はともに北海道出身。川村は「牛乳が大好きで、温泉に行った時やお風呂上がりに飲みます。1日乳製品で過ごしているんじゃないかってくらい