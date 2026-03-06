【AnimeJapan 2026】 ［パブリックデイ］ 会期：3月28・29日 東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」のグッズ情報が公開された。 本イベントでは東宝のアニメーションレーベル「TOHO animation」がブースを出展する。「呪術廻戦」第3期や「葬送のフリーレン」第2期といったアニメ作品の展示が行なわれる予定で、