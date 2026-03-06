19日に開幕する選抜高校野球の組み合わせ抽選会が6日に行われ、4年ぶり4度目の出場となる九州国際大学付属高校の対戦相手が決まりました。春のセンバツの組み合わせ抽選会は、午前9時から大阪市で行われました。■九国大付属・城野慶太主将「九州国際大学付属高校、20番です。」九国大付属の初戦の相手は、5年ぶり6度目の出場となる神戸国際大付属高校です。去年11月に明治神宮大会の決勝で対戦した相手で、この時は九国大付属が優