海の安全を祈願する「御船祭」が、三重県鳥羽市で行われています。 海の安全と豊漁を祈願する「御船祭」は、青峯山正福寺で毎年旧暦の1月18日に開かれています。きょうは境内に多くの大漁旗がはためき、漁業や船舶関係者などが本堂でご祈祷を受け、お札を授けられました。