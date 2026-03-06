東京午前のドル円は１５７円半ばで動意薄。時間外取引でニューヨーク原油が反落するなか、対主要通貨でドル売りや円売りの動きがみられ、ドル円の上下動が抑制される格好となっている。 米財務省は原油高の抑制策の一環として、インドが制裁対象のロシア産原油を引き受けることを一時的に容認すると発表しているほか、ロイター通信によれば米財務省がニューヨーク原油先物市場に直接介入する