６日前引けの日経平均株価は前日比２１１円９８銭高の５万５４９０円０４銭。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４８３０万株、売買代金概算は３兆７１６３億円。値上がり銘柄数は５７３、値下がり銘柄数は９８４、変わらずは３８銘柄だった。 日経平均株価は売り一巡後は、切り返す展開。前日の米株式市場は、中東情勢の緊迫化で原油価格が大幅に上昇したことが嫌気され、ＮＹダウが７８４ドル安と大幅反落した。これ