県内に続々と春の知らせが届いています。飯田市のサクラの名所・天竜峡で、一番初めに咲く早咲きのサクラが開花しました。青空を背景に花を咲かせているのは、飯田市川路の天竜峡に植えられた早咲きの一種で、「春めき」という名前のサクラです。淡い紫が混じったピンク色の花が特徴で、サクラの名所として知られる天竜峡で一番に咲き、川路地区にはおよそ130本が植えられています。去年より2週間以上早く咲き始めたというサクラを