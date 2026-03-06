バットマンを演じた俳優の1人として知られるベン・アフレック氏が2022年に創業したAIスタートアップの「InterPositive」をNetflixが買収したと発表しました。スタッフは全員Netflixにそのまま参加し、アフレック氏もシニアアドバイザーとして関わり続けるとのことです。Innovation for Filmmaking, By Filmmakers: Why InterPositive Is Joining Netflix - About Netflixhttps://about.netflix.com/en/news/why-interpositive-is-j