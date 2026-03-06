タレントの関根勤が６日、パシフィコ横浜で開催中の「ＪＡＰＡＮＧＯＬＦＦＡＩＲ２０２６」のオープニングイベントに娘でタレントの関根麻里と出席した。今年で６０年目を迎えるアジア最大級のゴルフ体験イベント。「ゴルフが僕の人生を支えてくれている」とゴルフ愛にあふれる勤は、プライベートでもイベントに訪れていたといいスペシャルアンバサダーに就任し「イエローリボン賞よりもうれしい」と満面の笑みを浮かべ