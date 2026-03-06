◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）左手首の負傷から約７か月ぶりに復帰した小祝さくら（ニトリ）がホールインワンを達成した。１３番パー３（１４７ヤード）。７アイアンで放ったティーショットはピン手前に落ちて弾んだ後、転がってそのままカップに吸い込まれた。ギャラリーから大きな拍手と歓声を浴び、小祝はペコリと笑顔を見せた。