演技指導などと称して、俳優の女性に性的暴行を加えた罪に問われている映画監督の榊英雄被告に対し、東京地裁はきょう、懲役8年の判決を言い渡しました。映画監督の榊英雄被告（55）は、2015年から2016年、自らが監督を務める映画やドラマに出演予定だった当時20代の俳優の女性2人に対し、演技指導などと称して性的な暴行を加えた罪に問われています。榊被告側は、これまでの裁判で「被害を訴える女性とは合意があり、女性の供述は