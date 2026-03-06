NHK報道局スポーツセンターのチーフディレクターの男が、路上で声をかけた女性に性的暴行を加えたとして警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、NHK職員で報道局スポーツセンターのチーフディレクター・中元健介容疑者（50）で、今年1月、東京・渋谷区で20代の女性に対して性的暴行を加えた疑いがもたれています。中元容疑者は面識のない女性に路上で声をかけて、近くのビルに連れ込み、「俺危ないもの持っているから」と脅して