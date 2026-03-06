タレントの三上悠亜が、国民的アイドルグループ・SKE48からセクシー女優に転身した過去について告白！当時誰にも相談せずにセクシー女優になったという彼女の覚悟に、紆余曲折経て活動を再開した元KAT-TUNの中丸雄一たちは驚いた。 【TVer】元KAT-TUN中丸雄一に取り憑く、例の事件の生き霊、そして……!?「執着と恨みと好きで全部の思いを詰め込んでしがみついている」“霊が視える芸人”が明かす