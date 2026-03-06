『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】ダンボール運搬 「下の部分を内側に折り込めばポケットができるのでそこに他のダンボールを入れれば落ちることはありません」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「引越しシーズンよく出るのはダンボールです。運ぶ時に小さいダンボールが結んだ紐からこぼれ