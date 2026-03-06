ワコールが展開するブランド「Salute（サルート）」は、漫画『ONE PIECE』（ワンピース）に登場する女性キャラクターを主人公としたアニメ『ONE PIECE HEROINES』とコラボレーションすることを発表した。全国の取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで順次発売していき、あわせてナミやロビンのランジェリー姿のコラボイラストが解禁された。【画像】柄が可愛い下着姿のナミ！公開された『ONE PIECE』×ワコール