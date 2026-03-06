5日、都内で行われた「Olive春のアップデート&新CM発表会」に、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）と俳優の吉高由里子（37）が登壇した。【映像】上品なミントグリーン色のコーデの吉高由里子（全身ショット）新たにPayPayやマネーフォワードとの連携を発表した「Olive」。吉高は自身の買い物の際に、「手ぶらで携帯電話だけ持って散歩していたらいい服と出会ったりするので、ぷらっと買い物できたりする」と語った。