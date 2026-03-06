“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力や本音を引き出していく音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』。本日から始まる3月の放送では、「あんさんぶるスターズ！！」を大特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！Happy Elementsが提供するスマートフォンゲーム、通称「あんスタ！！」。アイドル育成×音楽ゲームで爆発的な人気を誇り、ゲームだけでなく音楽ライブや