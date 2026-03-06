【黒衣の妹は私を許さない】 3月6日 連載開始 【拡大画像へ】 Cygamesは3月6日、マンガ配信サービス「サイコミ」にて原作・草野誼氏、作画・もてぃま氏によるサイコサスペンス「黒衣の妹は私を許さない」の連載を開始した。 □Web作品ページ 【あらすじ】 大切なふたごの妹の婚約者を、思わぬ事故で殺めてしまった山姫(さき)。 けれどその不幸は、妹・海姫(みき)に仕組まれ